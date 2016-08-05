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مدرب الأرجنتين يحاول إقناع ميسي بالتراجع عن الاعتزال

5/8/2016

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

ذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، مساء الخميس، أن إدغاردو بوزا المدير الفني الجديد للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، سيتوجه إلى مقاطعة برشلونة الإسبانية الأسبوع المقبل، لمقابلة قائد التانغو ليونيل ميسي، ومحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي.

وأضافت الصحيفة، أن باوزا رغم عدم توقيعه عقدًا مع منتخب الأرجنتين إلا أنه أخطر مسؤولي الاتحاد المحلي للعبة بتأجيل الأمر، لحين الذهاب إلى إسبانيا، ومحاولة عقد جلسة خاصة مع ميسي وإقناعه بالتراجع عن الاعتزال.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها الصحيفة ذاتها، قال بوزا "لابد أن يكون ليونيل ميسي معنا في المنتخب، وسنحاول إقناعه بالعدول عن قراره في أقرب وقت".

وقرر ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي بعد فشل منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهزيمة من تشيلي بركلات الترجيح، وإضاعته إحدى الركلات.

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