شركة سياحة ترفض استقبال العرب والأتراك بزعم الخوف من الإرهاب

العاصمة السلوفاكية براتيسلافا

أثارت شركة سياحية سلوفاكية بالعاصمة براتيسلافا امتعاض السياح الأتراك بعد رفضها استقبالهم بدعوى الخوف من الإرهاب.

وجاء في رد الشركة عبر رسالة إلكترونية على عدد من الأتراك الراغبين في حجز غرف قولها: "لأسباب أمنية" لا تستقبل الشركة "أشخاصا من تركيا أو الدول العربية".

وقام أحد أصدقاء المجموعة السياحية بنشر الخبر المأخوذ عن ترجمة إنجليزية ركيكة عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من ردود الأفعال لدى الأتراك.

وانتشرت بين منظمات حقوق الإنسان السلوفاكية واتحادات السياحة وعلى موقع السفارة التركية في براتيسلافا بل وحتى لدى وزارتي الخارجية والاقتصاد اليوم الخميس اتهامات علنية بالعنصرية ضد هذه الشركة الخاصة.

وأزالت بوابة الإنترنت التي حجز الضيوف الأتراك عبرها غرفهم اسم الشركة من العرض الذي تطرحه على الناس.