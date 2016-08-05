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شاهد: فيضانات في السودان تقتل 76 شخصا وتدمر آلاف المنازل

4/8/2016

قال وزير الداخلية السوداني اليوم الخميس إن فيضانات وأمطارا غزيرة قتلت 76 شخصا ودمرت آلاف المنازل في الأيام القليلة الماضية في السودان.

وقال الوزير عصمت عبد الرحمن إن 13 من 18 ولاية في السودان تضررت بالفيضانات.

وقالت وزارة المياه والري إن مياه نهر النيل بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من مئة عام وفاضت بسبب الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق.

وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية أن الأمطار والفيضانات دمرت 3206 منازل وألحقت أضرارا بنحو 3048 منزلا في ولاية كسلا بشرق البلاد وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا.

ويعاني السودان من ضعف البنية الأساسية خاصة في مناطق الريف مما يصعب عليه التعامل مع الأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية.

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