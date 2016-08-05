شاهد: سوري يوثق لحظة مقتله في معارك حلب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المنتمين إلى فصائل المعارضة السورية بعد إصابته في المعارك التي تخوضها الفصائل مع قوات النظام لفك الحصار عن مدينة حلب.

وقال مقطع فيديو منسوب لجبهة الأصالة والتنمية، إن بطل الفيديو اسمه "أبو مسلم الرقاوي" وإنه يعمل إعلاميا في صفوف الجبهة، ويخرج مع القوات لتوثيق المعارك. وأضاف المقطع أنه ينتمي لمدينة الرقة التي غادرها بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها، وشارك في عدد من المعارك.

وأظهر مقطع الفيديو "الرقاوي" ناظرا إلى الكاميرا وهو يتحدث عن أولاده ويتلو الشهادة قبل أن يلوح بيديه ويسلم الروح.