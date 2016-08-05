شاهد: بعد إثارته الجدل بتحوله للمسيحية.. حجازي يعود للإسلام

محمد حجازي الذي اشتهر عام 2007 بكونه أول مسلم يسعى لتغيير دينه في بطاقة الهوية بعد اعتناقه المسيحية، أعلن عودته مجددا إلى الإسلام.

وظهر حجازي في فيديو بثه في قناته عبر موقع يوتيوب ينطق الشهادتين ويقول إن رسول الله محمد "أعظم خلق الله".

واعتذر حجازي لعائلته وقال إنه لا يريد شيئا من نشر مقطع الفيديو الجديد وليس لديه أية رغبات ولن يظهر مرة أخرى في الإعلام أو بشكل عام على حد قوله.

ويقول ذلك بمطلق إرادته، وإنه ليس تحت أي ضغوط من أي أحد، وليس محتجزا من قبل أية وكالة، ولا يتعرض لأي نوع من الضغوط على حد وصفه.

وكان محمد حجازي قد أثار جدلا عام 2007 عندما أقام دعوى قضائية لتغيير هويته الدينية من مسلم إلى مسيحي.

وكان حجازي قد تحول من الإسلام إلى المسيحية في العام 1998 واحتجز وقتها لفترة قصيرة قبل أن يطلق سراحه دون توجيه اتهام.

وفي ديسمبر من عام 2013 اعتقل حجازي بتهمة التظاهر بدون تصريح وازدراء الأديان أثناء تصويره لاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، ويقول محاميه كرم غبريال في تصريحات لموقع christianitytoday إنه تمت تبرئته في الأولى وانقضى أجل الدعوى في الثانية إلا أنه ظل قيد الاعتقال .

وقد غادرت زوجة حجازي وابنيه للإقامة في ألمانيا قبل سنوات.