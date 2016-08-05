شاهد: بطلة وكبير الأساقفة يوقدان الشعلة الأوليمبية بريو

حملت لاعبة الكرة الطائرة البرازيلية السابقة والحاصلة على ميدالية أوليمبية، إيزابيل باروسو سلغادو، الشعلة الأوليمبية عند تمثال المسيح الفادي اليوم (الجمعة) قبيل افتتاح ألعاب الصيف الأوليمبية 2016 لاحقا اليوم.

كان بمصاحبة باروسو سلغادو عمدة ريو، إدواردو بايس، وكبير أساقفة ريو دي جانيرو دوم أوراني جواو تيمبستا.

كانت عواطف باروسو سلغادو جياشة فيما وقفت تحت التمثال البالغ طوله 38 مترا، وهي تحمل الشعلة فوق رأسها بذراعين مرفوعتين.

اللاعبة البرازيلية الحاصلة على ميدالية أوليمبية حصلت بعدها على المباركة فيما كانت الكاميرات تلتقط صورا لكل المحيطين.

وستستخدم الشعلة في إضاءة المرجل الأوليمبي مساء الجمعة أثناء مراسم افتتاح الدورة في ستاد ماراكانا.