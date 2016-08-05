شاهد: اشتباكات بين متظاهرين مسلمين وقوات الأمن في كشمير

أعلنت السلطات الهندية تمديد حظر التجول الذي فرضته في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الجمعة في محاولة لمنع خروج مظاهرات مطالبة بالانفصال في عاصمة الإقليم متجهة إلى ضريح بارز، بيد أن اشتباكات اندلعت مع كسر آلاف القيود المفروضة.

وشهد الإقليم، ذو الأغلبية المسلمة، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات والإضرابات منذ شهر تقريبا عقب مقتل أبرز قادة المطالبين بالانفصال في الإقليم الذي تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة مناهضة للهند، قتل خلالها ما لا يقل عن 52 مدنيا وشرطيا وجرح الآلاف.

وتحدى المحتجون حظر التجوال ورددوا هتافات "فلتذهب الهند، فلتذهب" استياء من الحكم الهندي.

وقامت الشرطة وقوات الأمن بتسيير دوريات في الشوارع المهجورة ووضعت الأسلاك الشائكة والحواجز المعدنية لعزل أحياء في المدينة ولا تزال المتاجر والشركات والمدارس مغلقة لليوم الثامن والعشرين على التوالي.