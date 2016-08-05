البث الحي
منوعات

رونالدو وبيل وغريزمان يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوربا

5/8/2016

رونالدو وبيل وغريزمان يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوربا

يتنافس ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وأنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد على جائزة الاتحاد الأوربي لكرة القدم لأفضل لاعب في أوربا بينما غاب ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز عن القائمة النهائية للمرشحين.

وقاد رونالدو – الذي سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز بالجائزة – ريال للفوز بدوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة 11 قبل أن يلعب دورا أساسيا في فوز البرتغال ببطولة أوربا 2016 وهو أول ألقابها الكبرى.

 ولعب بيل دورا كبيرا في بلوغ منتخب ويلز قبل نهائي بطولة أوربا.

وخسر المهاجم الفرنسي غريزمان نهائي دوري الأبطال مع أتليتيكو مدريد وكذلك نهائي بطولة أوربا 2016 لكنه كان هداف البطولة برصيد ستة أهداف واختير أفضل لاعب في البطولة.

واختار القائمة النهائية للمرشحين صحفيون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي لكرة القدم.

وجاء ميسي – الفائز بالجائزة العام الماضي – في المركز الخامس في التصويت مباشرة خلف زميله سواريز الذي غاب عن المراكز الثلاثة الأولى، رغم أنه سجل 59 هدفا في 53 مباراة مع فريقه.

وسيعلن الفائز بالجائزة في 25 من أغسطس/ آب الجاري عندما تسحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد