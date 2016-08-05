رونالدو وبيل وغريزمان يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوربا

يتنافس ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وأنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد على جائزة الاتحاد الأوربي لكرة القدم لأفضل لاعب في أوربا بينما غاب ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز عن القائمة النهائية للمرشحين.

وقاد رونالدو – الذي سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز بالجائزة – ريال للفوز بدوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة 11 قبل أن يلعب دورا أساسيا في فوز البرتغال ببطولة أوربا 2016 وهو أول ألقابها الكبرى.

ولعب بيل دورا كبيرا في بلوغ منتخب ويلز قبل نهائي بطولة أوربا.

وخسر المهاجم الفرنسي غريزمان نهائي دوري الأبطال مع أتليتيكو مدريد وكذلك نهائي بطولة أوربا 2016 لكنه كان هداف البطولة برصيد ستة أهداف واختير أفضل لاعب في البطولة.

واختار القائمة النهائية للمرشحين صحفيون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي لكرة القدم.

وجاء ميسي – الفائز بالجائزة العام الماضي – في المركز الخامس في التصويت مباشرة خلف زميله سواريز الذي غاب عن المراكز الثلاثة الأولى، رغم أنه سجل 59 هدفا في 53 مباراة مع فريقه.

وسيعلن الفائز بالجائزة في 25 من أغسطس/ آب الجاري عندما تسحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال.