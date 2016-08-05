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توقيف ملاكم مغربي في البرازيل بدعوى "تحرشه بعاملتين"

5/8/2016

 

الملاكم المغربي – حسان سعادة

أوقفت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، بدعوى "تحرشه جنسياً بعاملتين" في القرية الأولمبية، عشية مباراته الأولى في أولمبياد "ريو 2016".

وذكرت صحف برازيلية اليوم الجمعة، أن الملاكم (22 عاماً)، الذي قدم البرازيل ضمن وفد المغرب المشارك في أولمبياد "ريو 2016" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أقدم الأربعاء الماضي على التحرش جنسياً بعاملتين في القرية الأولمبية.

وأشارت أن الشرطة أوقفت "سعادة" صباح اليوم، بناءً على شكوى من العاملتين، مبينةً أنه (سعادة) سيبقى قيد التوقيف لمدة 15 يوماً، حتى انتهاء التحقيق معه.

ولفتت الصحف، إلى أن الملاكم المغربي يمتلك حق النقض على قرار التوقيف، لكونه أجنبياً، وفقاً للقوانين في البرازيل.

وكان من المقرر أن يلعب "سعادة" غداً السبت، ضد الملاكم التركي "محمد نادر"، ضمن منافسات فئة وزن 81 كيلوغرام.

 

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