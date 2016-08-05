تفاصيل محاولة اغتيال مفتي مصر السابق

علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق

نجا مفتي مصر السابق، علي جمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون المصري، أن مجهولين أطلقوا الرصاص نحو جمعة أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر قبل أن يفرّوا هاربين، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصي بجروح طفيفة من دون أن يصاب المفتي السابق بأذى.

من ناحيته، أعلن مكتب مفتي الجمهورية السابق عن محاولة اغتيال قام بها أربعة ملثمين أمام مسجد فاضل بمدينة 6 أكتوبر، وإصابة أحد حراس جمعة في ركبته.

واتهم مكتب جمعة، ما أسماها بـ"جماعات التطرف" باستهداف "الشيخ" وذلك لـ"مهاجمته المستمرة لهم عبر مختلف وسائل الإعلام"، موضحا أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الحادث في وقت لاحق لم يحدّده.

وأوضح شاهد عيان في تصريحات لمراسل "الأناضول"، أن محاولة الاغتيال تمت بإطلاق النار من عقار مهجور أمام مسجد فاضل برشاش آلي فور خروج جمعة من منزله المجاور للمسجد لأداء صلاة وخطبة الجمعة.

وأضاف الشاهد الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه فور إطلاق النار قام الحرس بإدخال جمعة إلى المسجد فورا، فيما طوقت قوات الأمن المنطقة بالكامل وقام المفتي السابق بإلقاء خطبة الجمعة كالمعتاد.

وقالت مصادر لـ"لجزيرة مباشر" أن أجهزة الأمن قامت بوضع حراسة أمنية مشددة حول منزل المفتي السابق بعد هذا الحادث.

وأعلنت حركة تطلق على نفسها اسم "حسم" تبنيها للعملية.

وأضافت الحركة في بيان أن ظهور المدنيين منع الحركة من استكمال العملية، متوعدة بتكرار المحاولة مرة أخرى.

يشار إلى أن شاليه (مكان للاستجمام) خاص بعلي جمعة تم تفجيره في مارس/ آذار 2015 بمدينة الفيوم (جنوبي القاهرة) من قبل مجهولين، من دون أن يكون فيه أحد.

وجمعة (63 عاما) شغل منصب مفتي مصر ما بين عامي 2003 و2013، واشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المثيرة للجدل، من بينها جواز بيع المسلمين للخمور في الدول غير الإسلامية، وشرعية معاملات البنوك التي تعطي فوائد، بالإضافة إلى إفتائه بجواز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء لأي سبب كان، وزيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي.