البث الحي
منوعات

الولايات المتحدة بصدد استقبال 10 ألاف لاجئ سوري

5/8/2016

مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن الولايات المتحدة اقتربت من تحقيق هدفها المتمثل في قبول 10 ألاف لاجئ سوري هذا العام بعد أن تأخرت لمدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إنه حتى الآن استقبلت الولايات المتحدة استقبلت 7905 سوريين، ارتفاعا من 2805 لاجئين في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي بدأت في مطلع تشرين أول/ أكتوبر حتى نهاية أيار/ مايو.

وسط ضغوط من الحلفاء الأوربيين الذين يتعاملون مع تدفق اللاجئين من الحرب السورية الجارية، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي أن حكومته تسعى إلى تسريع عملية الفحص لطالبي اللجوء السوريين من أجل أن تكون قادرة على قبول 10 ألاف لاجئ خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وقبلت الولايات المتحدة 1800 شخص فقط من العام 2011 حتى العام الماضي.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد