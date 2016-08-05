الولايات المتحدة بصدد استقبال 10 ألاف لاجئ سوري

مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن الولايات المتحدة اقتربت من تحقيق هدفها المتمثل في قبول 10 ألاف لاجئ سوري هذا العام بعد أن تأخرت لمدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إنه حتى الآن استقبلت الولايات المتحدة استقبلت 7905 سوريين، ارتفاعا من 2805 لاجئين في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي بدأت في مطلع تشرين أول/ أكتوبر حتى نهاية أيار/ مايو.

وسط ضغوط من الحلفاء الأوربيين الذين يتعاملون مع تدفق اللاجئين من الحرب السورية الجارية، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي أن حكومته تسعى إلى تسريع عملية الفحص لطالبي اللجوء السوريين من أجل أن تكون قادرة على قبول 10 ألاف لاجئ خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وقبلت الولايات المتحدة 1800 شخص فقط من العام 2011 حتى العام الماضي.