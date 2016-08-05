الأهلي المصري يتعاقد مع النيجيري أجاي لمدة 4 مواسم

النيجيري جونيور أجاي

أعلن الأهلي المصري، اليوم (الجمعة) عن تعاقده رسميا مع النيجيري جونيور أجاي لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لموقع النادي على شبكة الإنترنت، فإنه تم الاتفاق مع مسؤولي الصفاقسي التونسي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي انتهى بشكل رسمي بعدما وصلت كافة الأوراق الخاصة بالاستغناء عن اللاعب تمهيداً لقيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في أوليمبياد ريو دي جانيرو.