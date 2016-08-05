إعلان قرعة الملحق المؤهل لدوري أبطال أوربا

فريق مانشستر سيتي

سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم لموسم 2016-2017.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الجديد الأسباني بيب غوارديولا مهمة سهلة على الورق بعد أن أوقعته القرعة مع ستيوا بوخارست بطل المسابقة القارية عام 1986 لكن البعيد عن أجوائها في السنوات الأخيرة.

وستكون أبرز المواجهات تلك التي تجمع بين بورتو البرتغالي حامل اللقب عامي 1987 و2004 مع روما الإيطالي، وبدرجة أقل فياريال الأسباني وموناكو الفرنسي.

وهنا القرعة:

لودوغوريتس رازغارد (بلغاريا) – فيكتوريا بلسن (تشيكيا)

سلتيك (اسكتلندا) – أبويل بئر السبع (إسرائيل)

كوبنهاغن (الدنمارك) – ابويل (قبرص)

داندالك (جمهورية ايرلندا) – ليخيا وارسو (بولندا)

دينامو زغرب (كرواتيا) – سالزبورغ (النمسا)

ستيوا بوخارست (رومانيا) – مانشستر سيتي (انجلترا)

بورتو (البرتغال) – روما (ايطاليا)

أياكس امستردام (هولندا) – روستوف (روسيا)

يانغ بويز (سويسرا) – بروسيا مونشنغلادباخ (المانيا)

فياريال (اسبانيا) – موناكو (فرنسا)

تقام مباريات الذهاب في 16 و17 من الشهر الجاري، والإياب في 23 و24 منه.