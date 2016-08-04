معتقلون فلسطينيون بسجون الاحتلال يضربون عن الطعام

قال "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي)، الأربعاء، إن 285 معتقلا فلسطينيا من معتقلي حركة "حماس" في سجون الاحتلال الإسرائيلي ينون خوض إضراب مفتوح عن الطعام الخميس، رداً على "الممارسات التنكيلية التي تُنفذها إدارة السجون الإسرائيلية وقواتها القمعية بحقهم".

وأوضح النادي في بيان له أن من بين المعتقلين الذين ينون خوض الإضراب 150 معتقلا في سجن نفحة، و135 معتقلا في سجن أيشل، وكلاهما يقع جنوبي إسرائيل.

وحول طبيعة "الممارسات التنكيلية" التي تُنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، أشار البيان إلى أن قوات إسرائيلية تقوم باقتحام السجون وتفتيشها وتنقل عددا من المعتقلين لسجون أخرى.

ويخوض عشرات المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام إسناداً للمعتقل بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي "الأسير الفلسطيني"؛ ما دفعه للبدء في اضراب مفتوح عن الطعام.

ويوم الاثنين الماضي، وصل عدد المعتقلين من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المضربين عن الطعام إلى 100 معتقل تضامنا من المعتقل كايد.

و"الاعتقال الإداري" قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسّجن الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية، ولا توجد إحصائيات للمعتقلين وفق انتماءاتهم السياسية.