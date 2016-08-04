مسرحية "هاري بوتر" الجديدة تحقق مبيعات بالملايين

نسخ من مسرحية هاري بوتر الجديدة

قالت دار النشر سكولاستيك يوم الأربعاء إن مسرحية (Harry Potter and the Cursed Child) الجديدة التي تروي القصة الثامنة من سلسلة كتب الساحر هاري بوتر الشهيرة بيعت منها أكثر من مليوني نسخة في أول يومين من طرح الكتاب في الأسواق بالولايات المتحدة.

وطرح الكتاب -وهو نص مسرحي وليس روائيا مثل سلسلة الكتب السابقة للمؤلفة جيه.كيه.رولينغ- للبيع عند منتصف ليل الأحد بعد العرض الافتتاحي للمسرحية. وتذاكر المسرحية مباعة حتى ماي/ أيار 2017.

وتدور أحداث المسرحية بعد 19 عاما من رواية (Harry Potter and the Deathly Hallows) التي نشرت في 2007 وكانت آخر كتاب في السلسلة الأصلية.

وقالت دار النشر الأمريكية الكندية سكولاستيك التي تصدر الكتاب الذي يحتوي على نص المسرحية إن المبيعات لم يسبق لها مثيل. وقبل صدوره قالت دار بارنيز آند نوبل إن الكتاب هو الأكثر طلبا قبل النشر منذ كتاب (Harry Potter and the Deathly Hallows).

وقالت سكولاستيك إنها طلبت 4.5 مليون نسخة في الطبعة الأولى لكتاب (Harry Potter and the Cursed Child)، وإن بائعي التجزئة أبلغوا عن "مبيعات محطمة للأرقام القياسية" قبل موعد النشر.

وباعت دار النشر البريطانية ليتل براون بوك غروب 680 ألف نسخة من الكتاب في المملكة المتحدة في ثلاثة أيام.

وقالت مجلة ذا بوك سيلر المعنية بصناعة الكتب إنه إذا استمرت معدلات المبيعات بهذا المعدل فسيحقق نص المسرحية "ثاني أفضل أسبوع من حيث المبيعات لكتاب واحد منذ بدء تسجيل البيانات".

وأضافت أن كتاب (Harry Potter and the Deathly Hallows) بيعت منه 1.8 مليون نسخة بالإضافة إلى 780 ألفا من نسخة الكتاب للبالغين في المملكة المتحدة في الأسبوع الأول من طرحه.

وتعود مسرحية (Harry Potter and the Cursed Child) إلى عالم الساحرات والسحرة الذي ألفته رولينغ، وفيها يظهر هاري وقد صار أبا لثلاثة أطفال وأصبح موظفا عليه الكثير من الأعباء في وزارة السحر.