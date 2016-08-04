ظهور إندونيسي بعد "وفاته" في حادث قبل عام!

الرجل الإندونيسي بعد عودته إلى أسرته (Coconuts Jakarta)

أصيبت سيدة إندونيسية في جزيرة جاوة بالصدمة عندما رأت زوجها في منزلها بعد أن كانت تعتقد أنه توفي في حادث منذ عام، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكر موقع "ديتيك.كوم" الإخباري أن والويو (62 عاماً) ترك زوجته في مايو/أيار 2015 للعمل في مدينة يوجياكرتا.

وبعد عدة أيام، أصيب رجل يشبه والويو بجروح خطيرة في حادث سير وتوفي بعد أسبوع إثر دخوله في غيبوبة.

وقالت زوجة والويو، إن الجثة مطابقة للمظهر الخارجي لزوجها، وأنها تسلمت الجثة وقامت بدفنها على اعتبار أن المتوفى هو زوجها.

وأضافت أن زوجها كان لديه ندبة في ظهره، وكان لديه سن مفقود، لكن والويو ظهر في منزل زوجته، يوم الثلاثاء، وقال لها إنه عاش مشرداً بعدما فقد وظيفته.

وقال ابن عم الرجل، ويدعى ساداري، لموقع أوكيزون.كوم: "طلبت منه أن يسمي لنا أقاربنا وقام بذكر أسمائهم بشكل صحيح".