شاهد: عسكر من 19 دولة في بطولة ألعاب دولية بروسيا

بدأت الألعاب العسكرية الدولية في روسيا الأربعاء في كل أنحاء البلاد بمشاركة 19 دولة من بينها روسيا وروسيا البيضاء والصين وكازاخستان وإيران وفنزويلا.

ويشارك أكثر من 200 جندي في منافسة "الإبرار المحمول بحرا" في منطقة كاليننغراد و تشمل التحديات عبور الحواجز ومهارة الميدان وسباق بالعربات المدرعة.

وتُجرى منافسة في تسلق الجبال تحمل اسم "حلقة ألبروس" في جبال شمال القوقاز.

وفي منطقة استراخان قامت أطقم من منظومات "بنتسير اس" الصاروخية المضادة للطائرات بمناورات ميدانية.

وتنظم المناورات بين 30 يوليو تموز و13 اغسطس اب بصورة متزامنة في 20 موقعا.