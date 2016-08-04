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شاهد: عسكر من 19 دولة في بطولة ألعاب دولية بروسيا

4/8/2016

بدأت الألعاب العسكرية الدولية في روسيا الأربعاء في كل أنحاء البلاد بمشاركة 19 دولة من بينها روسيا وروسيا البيضاء والصين وكازاخستان وإيران وفنزويلا.

ويشارك أكثر من 200 جندي في منافسة "الإبرار المحمول بحرا" في منطقة كاليننغراد  و تشمل التحديات عبور الحواجز ومهارة الميدان وسباق بالعربات المدرعة.

وتُجرى منافسة في تسلق الجبال تحمل اسم "حلقة ألبروس" في جبال شمال القوقاز.

وفي منطقة استراخان قامت أطقم من منظومات "بنتسير اس" الصاروخية المضادة للطائرات بمناورات ميدانية.

وتنظم المناورات بين 30 يوليو تموز و13 اغسطس اب بصورة متزامنة في 20 موقعا.

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