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شاهد: حلاق تركي يرسم وجه أردوغان على رأس مساعده

4/8/2016

تعبيرا عن حبه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسم حلاق تركي وجه أردوغان على رأس مساعده ضمن ما يسمى بفن الرسم على الرأس بالحلاقة.

وقال الحلاق " أرجان بويروق" لوكالة الأناضول خلال مشاركته في تظاهرات رافضة لمحاولة الانقلاب الفاشلة أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: " أردت أن أعكس حبي الكبير للرئيس أردوغان من خلال مهنتي كحلاق عن طريق رسم قسمات وجهه على رأس مساعدي فاتح طوسون".

وأضاف "بويروق" الذي سبق أن دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لقيامه بحلاقة شعر 363 شخصا في 24 ساعة :" نحن بالفعل وضعنا أردوغان في قلوبنا قبل أن نضعه على رؤوسنا".

وعن طريقة رسمه لوجه أردوغان، أوضح بويروق أنه :"استخدم المقص والشفرة فقط في تصميم رسمه على رأس مساعده، واستغرق العمل قرابة 8 ساعات كاملة.

وشهدت تركيا محاولة انقلاب عسكرية فاشلة في الخامس عشر من يوليو تموز الماضي.

 ويواصل الأتراك التوافد إلى الساحات والميادين العامة في عموم البلاد، للمشاركة في مظاهرات يطلق عليها "صون الديمقراطية" للتنديد بمحاولة الانقلاب وللتعبير عن تمسكهم بالإرادة الشعبية والنظام الديمقراطي.

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