البث الحي
منوعات

شاهد: العلاج بالفن.. اتجاه جديد للخدمات الصحية في لبنان

4/8/2016

في مركز هونا في حي الحمرا ببيروت يستعد أناس لدورة علاج جماعي مختلفة عن غيرها.

فجميع الموجودين مستعدون للقيام ببعض الأعمال الفنية والتلوين في إطار العلاج عن طريق الفن.

إنه نوع من العلاج يهدف إلى تحسين وتعزيز الحالة الجسمانية والنفسية والاجتماعية من خلال عمل إبداعي.

ويقول المعالجون هنا إن هناك زيادة في عدد اللبنانيين الذين يسعون للحصول على هذا النوع من العلاج في بيروت.

وتقود الفنانة التشكيلية اللبنانية نادين قنواتي ورش العمل الأسبوعية مع ما يتراوح بين أربعة وستة مشاركين يتلقون العلاج.

وقالت إن الجلسات تنال شعبية بسبب تدفق اللاجئين السوريين على لبنان وسعي المنظمات غير الحكومية للبحث عن وسائل مبتكرة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمة التي تعرضوا لها.

ومع ثماني سنوات من الخبرة كمدرس توضح قنواتي كيفية عمل هذه الجلسات.

وتعمل هذه الجلسات بالنسبة لبعض المشاركين كوسيلة للمساعدة في الانفتاح على الآخرين.

وتشمل الدورات أيضا تقنيات التنفس بما يسمح لهم بإغلاق عيونهم وتثبيت حالتهم الذهنية.

ولبنان موطن لجالية كبيرة من اللاجئين حيث يشكل اللاجئون السوريون خمس سكان الدولة الصغيرة المساحة.

وشكل وجودهم ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية.

وربما يعاني نحو خمس اللاجئين من اضطرابات في الصحة العقلية لكن الفجوات في خدمات الصحة النفسية والنقص الكبير في في عدد العاملين في مجال الصحة العقلية في لبنان يعني عدم تلبية احتياجات الكثير من اللاجئين.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)