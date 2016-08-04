البث الحي
منوعات

شاهد: "اشتباك" فيلم مصري يتساءل "ثورة أم انقلاب"؟

4/8/2016

منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، ومازالت مصر منقسمة إلى فريقين أحدهما يرى ما حدث "انقلابا" والآخر يراه "ثورة".

فيلم "اشتباك" جاء ليختزل هذه السنوات الثلاث في مشاهد بدت وكأنها مستوحاة من واقعة سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل وبداخلها 25 معتقلًا من توجهات فكرية مختلفة، وتسير في شوارع القاهرة، بما فيها من مظاهر الحياة اليومية، والاحتجاجات والمظاهرات.
مخرج الفيلم المصري الشاب "محمد دياب"

 وتعود واقعة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى 18 أغسطس/آب 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصام رافضي الانقلاب، بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين.

وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل" شمالي القاهرة، توفي 37 منهم اختناقًا بالغاز داخل السيارة.

وأُزيح الستار عن الفيلم مساء الأربعاء 27 يوليو/تموز الماضي، داخل 35 دار عرض سينمائي بمصر، بعد موجة مثيرة للجدل على المستويين السياسي والفني، منذ أن تم اختيار الفيلم للمشاركة في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان في مايو/أيار الماضي.

وقبل عرضه لم يسلم صنّاع الفيلم من الهجوم المزدوج من قبل أنصار النظام المصري ومعارضيه في آن واحد، فأنصار النظام هاجموا الفيلم بدعوى تبنّيه وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين، فيما يراه "الإخوان" محاولة لتحسين صورة النظام والشرطة في مصر.
لقطة من فيلم "اشتباك"

الفيلم تحوّل إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وتخطى البرومو الخاص به "الإعلان الترويجي"، حاجز الـ2.5 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم على فيسبوك، بخلاف انتشار هاشتاج #اشتباك على "تويتر". 

وبعيدًا عن هذا الجدل الدائر داخل مصر، نال الفيلم إشادات من الخارج، فأرسل الأمريكي توم هانكس، نجم هوليوود الفائز بجائزة الأوسكار مرتين، ، خطابًا ورقيًا إلى مخرج الفيلم يقول فيه "سوف يتمكن فيلمك من أن يمس الكثيرين وينيرهم من الداخل، وسوف يدركون أيضًا أن الإنسانية هشة بدرجة كبير، ولكننا جميعًا على القارب نفسه"، موجهًا الشكر لكل فريق العمل.

أما البريطاني دانيال كريغ، بطل أفلام "جيمس بوند"، فقال في خطاب إشادته لدياب "الفيلم قادر على تغيير الصورة النمطية لدى الغرب عن مصر".
 

موجة الجدل التي أثارها الفيلم قبل عرضه تواصلت بعد يوم واحد من نزول الفيلم إلى دور العرض بين مؤيد وناقد.

الناقدة السينمائية المصرية ماجدة موريس، رأت أن الفيلم يقدّم على مدى ساعة ونصف ساعة مادة دسمة لوقائع اشتبكت مع بعضها البعض في مصر ما بعد الثورة، بين فصائل سياسية متصارعة.

وقالت إن الفيلم لا يعبّر عن وجهة نظر النظام أو الإخوان، هو جهد كبير مبذول من صنَّاع الفيلم، وجمال السينما يتمثل في أن كل مشاهد يأخذ منها ما يتّفق مع رؤيته وثقافته ومعطياته، والمشاهد الواعي يحلّل المشهد دون اللجوء إلى الصورة الذهنية المرسومة عنه لدى النقاد والمتابعين.

فيلم "اشتباك" بطولة نيللي كريم، طارق عبد العزيز، هاني عادل، أحمد مالك، أحمد داش وعمرو القاضي، سيناريو وحوار خالد دياب ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب في ثاني تجاربه الإخراجية بعد فيلم "678" الذى تناول فيه قضية التحرش الجنسي وقامت ببطولته أيضاً نيللي كريم.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)