دراسة: التهابات اللثة تفاقم الإصابة بأمراض القلب

حذّرت دراسة فنلندية حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة ونزيف الأسنان هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ونصح الباحثون بجامعة هلسنكي الفنلندية الأشخاص بضرورة فحص الأسنان باستمرار لاكتشاف أمراض التهاب اللثة قبل تفاقمها، ونشروا نتائج دراستهم في "دورية أبحاث طب الأسنان" الفنلندية.

ووجد فريق البحث أن 58% من مرضى القلب عانوا من التهابات اللثة ونزيف الأسنان مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

وذكر أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة ونزيف الأسنان، أكثر عرضة من غيرهم بحوالي 3 مرات للإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة التي ترتبط بضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتى في صدارة أسباب الوفيات حول العالم؛ إذ أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.