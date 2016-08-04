تراجع مخزون البنزين الأمريكي يرفع أسعار النفط

قفزت أسعار النفط الخام أكثر من ثلاثة في المئة الأربعاء حيث ارتفعت أسعار الخام الأمريكية فوق 40 دولارا للبرميل مجددا بعد بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من التوقعات في مخزونات البنزين طغت على أثر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وهوت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض بواقع 200 ألف برميل.

وحد الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين من قلق بعض المتعاملين من تخمة الإمدادات في ذروة موسم السفر في الصيف بالولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو بنسبة 3.3 بالمئة عند التسوية إلى 40.83 دولار للبرميل. كان سعر التسوية يوم الثلاثاء دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

وزاد خام برنت 1.30 دولار أو بنسبة 3.1 بالمئة إلى 43.10 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام أدنى ?مستوياته في ثلاثة أشهر عندما بلغ 41.51 دولار في اليوم السابق.