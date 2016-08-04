البث الحي
منوعات

تراجع مخزون البنزين الأمريكي يرفع أسعار النفط

3/8/2016

تراجع مخزون البنزين الأمريكي يرفع أسعار النفط

قفزت أسعار النفط الخام أكثر من ثلاثة في المئة الأربعاء حيث ارتفعت أسعار الخام الأمريكية فوق 40 دولارا للبرميل مجددا بعد بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من التوقعات في مخزونات البنزين طغت على أثر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وهوت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض بواقع 200 ألف برميل.

وحد الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين من قلق بعض المتعاملين من تخمة الإمدادات في ذروة موسم السفر في الصيف بالولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو بنسبة 3.3 بالمئة عند التسوية إلى 40.83 دولار للبرميل. كان سعر التسوية يوم الثلاثاء دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

وزاد خام برنت 1.30 دولار أو بنسبة 3.1 بالمئة إلى 43.10 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام أدنى ?مستوياته في ثلاثة أشهر عندما بلغ 41.51 دولار في اليوم السابق.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)