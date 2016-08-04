"المحاولة" فيلم تركي مرتقب يتناول الانقلاب الفاشل

الفيلم يهدف للفت الأنظار إلى تكاتف الشعب التركي ليلة الانقلاب

أعلن "اتحاد أوروسيا الإعلامي"، الأربعاء، أنه سيصور فيلم "المحاولة"، الذي سيتناول محاولة الانقلاب ليلة 15 يوليو/ تموز الماضي، وللفت الأنظار إلى تكافت الشعب التركي في تلك الليلة.

وذكر بيان صادر عن الجهة المنتجة، وهي جهة إعلامية مستقلة مقرها تركيا، أن رئيس الاتحاد، خالد ضيا ألب تكين، سيتولى إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن ممثلين أتراك وأجانب سيقوم بأدوار في الفيلم.

وبيّن ألب تكين أنهم سينفذون مشروع الفيلم لكي يعي الرأي العام العالمي بشكل أفضل المقاومة الأسطورية التي أظهرها الشعب التركي، ولعكس مدى خطورة الحدث.

وأشار إلى أن أعمال تصوير الفيلم، ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باستخدام أحدث تقنيات التصوير، لافتا إلى تلقيهم ردود أفعال إيجابية من رجال الدولة ومن القطاع السينمائي بشأن الفيلم، وفقا لنفس البيان.