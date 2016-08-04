الشرطة: منفذ هجوم السكين بلندن مضطرب عقلياً

محطة أنفاق ميدان راسل في لندن (رويترز-أرشيفية)

قُتلت امرأة وأصيب ستة أشخاص في عملية طعن جماعية بوسط العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن الهجوم وقع في ساحة راسل سكوير قرب المتحف البريطاني، ولم تستبعد الشرطة الإرهاب كدافع، وقالت إن الصحة العقلية للمشتبه به "يبدو أنها عامل مهم" في حادث الطعن.

وأعلن مسؤول في الشرطة البريطانية أن الشاب يعاني من اضطرابات عقلية، وألقت الشرطة القبض على مشتبه به وهو شاب عمره 19 عاما في ميدان راسل بعد أن طعن امرأة في الستينات من العمر ما لبثت أن توفيت متأثرة بإصابتها في موقع الحادث.

وقال مارك رولي، مساعد مفوض شرطة مدينة لندن، إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الصحة العقلية عامل مهم في هذه القضية وهي خيط رئيسي في التحقيق.

وتابع: "لكن بالطبع في هذه المرحلة يجب علينا ألا نستبعد أي احتمال فيما يتعلق بالدوافع وبالتالي فإن الإرهاب كدافع يبقى أحد خيوط التحقيق التي يجب أن نتحراها".

وكانت شرطة لندن قد أعلنت أمس أنها سوف تنشر تعزيزات مسلحة في لندن بسبب تهديد يتعلق بهجمات إرهابية، ويشار إلى أن شرطة لندن بشكل عام غير مسلحة.

وكان قائد شرطة مدينة لندن السير برنارد هوغان هاو حذر، الأحد، من إمكانية وقوع هجوم إرهابي في المملكة المتحدة، وقال ان السؤال ليس ما اذا كان سيقع هجوم بل "متى" سيحدث ذلك.