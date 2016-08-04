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التايمز: إيران أصدرت حكما بالإعدام على 160 طفلا

4/8/2016

تايمز: إيران أعدمت 13 طفلا العام الماضي

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن النظام الإيرانيَ الذي وصفته بالمتوحشِ لا يزال يخادع الغرب، خاصة في ظل تزايد الإعدامات.

وذكرت الصحيفة أن هناك مئة وستين  طفلا على الأقل صدرت بحقهم أحكامٌ بالإعدام في إيران، اُعدم منهم ثلاثة عشر العام الماضي، على الرغم من أن إيران من الدول الموقّعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر عقوبة الإعدام على الأحداث.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، يتحدث السياسيون الغربيون بشأن اتفاقيات تجارية جديدة وقعت مع النظام الإيراني.

وتوضح الصحيفة أن الغرب شعر بالسعادة بعودة علاقة الصداقة مع طهران، إلا أن الإيرانيين خدعوه.

يذكر أن منظمة العفو الدولية قالت العام الماضي إن تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، مضيفة أن المحاكم عادة ما تكون "مفتقرة تماما للحياد والاستقلالية".

وأضافت المنظمة أن إيران كانت العام الماضي في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الاعدامات فيها.

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