الأتراك يبيعون 10 مليارات دولار لدعم اقتصاد بلادهم

انخفض حجم العملة الأجنبية من 172 مليار إلى 163مليار دولار

عوَّض المواطنون الأتراك انخفاض حجم العملة الأجنبية بالسوق، بنسبة 6.2 بالمئة، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في البلاد منتصف يوليو/تموز المنصرم، ببيع ما يملكونه من عملة أجنبية وصلت قيمتها إلى 10 مليارات و825 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين.

جاء ذلك في الاحصائيات الأسبوعية للبنك المركزي التركي، التي نُشرت الخميس، حيث أوضحت حدوث تراجع كبير في الفترة بين 15 – 29 يوليو/ تموز الماضي، في أجمالي ودائع العملة الأجنبية في كل من البنوك التقليدية والتشاركية.

وانخفض حجم العملة الأجنبية من 174 مليارا و 120 مليون دولار أمريكي، إلى 163 مليارا و295 مليون دولار، بنسبة 6.2 بالمئة، ما دفع الأتراك إلى تعويض هذا التراجع الذي يقدر ب10 مليارات و825 مليون دولار، ببيع عملات أجنبية بقيمة تعادل التراجع بنسبة كبيرة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.