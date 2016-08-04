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إذا كنت تسخن وجبتك في الميكرويف.. لا يفوتك هذا التحذير

4/8/2016

ديلي ميل : تسخين الطعام في الميكرويوف له عواقب وخيمة على الصحة

حذر خبراء من أن الوجبات التي تُسخن في الميكرويف قد يكون لها عواقبُ وخيمة على صحة الإنسان.

ونقلت صحيفة الديلي البريطانية عن الخبير، ريك هاي، أن بعض السموم المسببة للسرطان تتسرب من الحاويات البلاستيكية التي نستخدمها عادة لتسخين الطعام في هذه الأفران.

وأضاف الخبير أن هذه السموم تتسرب إلى الطعام، ومن ثم إلى الجسم، ما يُسبب ضغوطا إضافية على الجهاز الهضمي وعلى الجهاز المناعي أيضا.

وأشار هاي إلى أن هذه السموم يمكن أن يكون لها تأثيرٌ ضارٌ على الخصوبة، والتوازن الهرموني وضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية، والمزاج.

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