مصر: "خالد سعيد جديد" مقتل أحمد مدحت طالب الطب المتفوق

أحمد مدحت ـ الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب

قبل يومين، يوم الاثنين 29 أغسطس/ آب اعتقلت قوات الشرطة المصرية أحمد مدحت الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب في الثامنة والنصف مساءً.

في الحادية عشرة والنصف مساءً، تم استدعاء أسرته لاستلام جثمانه من مشرحة زينهم بعد مقتله على يد قوات الشرطة حسب رواية أخيه محمد مدحت على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشار إلى أن أحمد سبق أن اعتقله قوات الشرطة من منزله بتهمة التظاهر في أغسطس/ آب من العام الماضي، ثم صدر عليه حكم غيابي بسنتين في فبراير/ شباط الماضي.

أما الرواية الرسمية التي نقلتها صحف ومواقع محلية هي أن أحمد حاول الفرار من قوات الشرطة ما أدى إلى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته.

إلا أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن سبب الوفاة كسر في الجمجمة ونزيف من الجانب الأيسر ورغاوي من الفم.

وحسب مواقع إخبارية محلية فإن رواية أخرى للداخلية ظهرت عقب تأكد مقتله وهي أن الداخلية أدرجت اسم أحمد ضمن شبكة دعارة تم إلقاء القبض عليها في مدينة نصر، وأنه قتل أثناء القبض عليه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقتل أحمد، متهمين قوات الشرطة بقتل أحمد بعد اعتقاله بساعات من اعتقاله، خاصة وأن الحادثة تعيد إلى الأذهان قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد الذي قتلته قوات الشرطة واتهمته بتناول المخدرات ، ويعد مقتله سببا في تأجيج مشاعر الغضب ضد نظام حسني وثورة 25 يناير.