مجلس الشيوخ البرازيلي يعزل الرئيسة ديلما روسيف من منصبها

مجلس الشيوخ صوت لعزل روسيف بأغلبية 61-20

صوت مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيسة البلاد ديلما روسيف من منصبها بأغلبية الثلثين الضرورية لهذا الإجراء.

واستند مجلس الشيوخ في عزل روسيف إلى ما اعتبره انتهاكا منها لقوانين الميزانية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتا في مقابل 20 لصالح عزل روسيف بتهمة استغلال أموال البنوك المملوكة للدولة بشكل غير قانوني في تعزيز الإنفاق العام.

وكانت روسيف قد أُوقفت عن العمل في مايو/أيار لحين البت في مسألة عزلها.

وتسببت عملية عزل روسيف، التي تعد أول امرأة تتولى منصب رئيس البرازيل، في حالة استقطاب حادة في البلاد طوال 9 أشهر.

وسيؤدي نائبها السابق ميشيل تامر، الذي أدار البلاد بدلا منها منذ وقفها عن العمل في مايو/أيار، منصب الرئيس خلال الفترة المتبقية من ولايتها حتى عام 2018.

ومن المقرر أن يجري تصويت منفصل بشأن ما إذا كان يتعين منع روسيف من تقلد المناصب العامة لمدة ثماني سنوات أم لا.