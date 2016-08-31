مجلة فرنسية: لعبة بوكيمون غو تهدد مواقع عسكرية كثيرة

ذكرت مجلة لوجورنال دو ديمونش الفرنسية أن مديرية المواقع العسكرية الحساسة رفعت مذكرة لوزارة الدفاع الفرنسية تحذر فيها من أن لعبة " بوكيمون غو" هي تهديد لمواقع َ عسكريةٍ كثيرة.

وذكرت المجلة أن وزارة الدفاع الفرنسية تتخوف من أن تـُستغلَ هذه اللُعبة ُ لاقتحام مواقعَ عسكريةٍ حساسة أو للتجمع أمامها من قبل أفرادٍ معادين، لاسيما وأنها استُهدفت خلال الأشهر الأخيرة بعدة عمليات إرهابية.

وأضافت المجلة أن لعبة "بوكيمون غو" قد تتسبب في عدد من الأحداث مثلَ دخولِ فرنسي لثُكنةً في اندونيسيا عن طريق الخطأ أو دخول ِ الحدود الأمريكية بطريقةٍ غير ِ شرعية من قِبل كنديين اثنين.

وكتبت المجلة أن جيوش الولايات المتحدة وتايلاند وإندونيسيا سبق واتخذت احتياطياتٍ ضد هذه اللعبة خوفا من انزلاقات أمنية أو أعمال تجسسية.

واجتاحت العالم حمى لعبة "بوكيمون غو" التي طرحتها شركة نيتندو للألعاب، وتعتمد على تقنية الواقع المعزز، وهي متوفرة بشكل مجاني لأنظمة أندرويد وأي أو إس.

وتجمع اللعبة بين الواقعين الحقيقي والافتراضي، حيث يجب على المستخدم أن يتجول جغرافيا للبحث عن حيوانات البوكيمون من حوله، وتستخدم اللعبة كاميرا الهاتف الجوال لتظهر البوكيمون في البيئة المحيطة بالمستخدم، ومن ثم اصطياده عبر رمي كرات البوكيمون عليه.

وتتطلب اللعبة الكثير من الحركة والمشي للبحث عن الحيوانات المختلفة، حيث لن يتمكن المستخدم من الحصول على بوكيمون مائي إلا عند المساحات المائية، وهو ما يزيد من شغف البعض باللعبة.

كما تتيح اللعبة عند المرحلة الخامسة للمستخدمين الانضمام إلى أحد الفرق الثلاثة الموجودة تحت أسماء اللون الأحمر والأزرق والأصفر، ومن ثم يتمكن اللاعبون من التنافس مع بعضهم البعض داخل حلبة وهمية.