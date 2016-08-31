قوات الأمن التونسية تقتل "متطرفين" اثنين في القصرين

انتشار للجيش التونسي- أرشيف

قالت وزارة الداخلية التونسية إن قواتها الخاصة قتلت اليوم الأربعاء اثنين ممن وصفتهم بـ"المتطرفين" كانا يعتزمان شن هجمات بعد أن داهمت منزلا بمدينة القصرين في عمليات ملاحقة تشنها عقب كمين نصبه "متشددون" لجنود قبل يومين في منطقة جبلية.

جاءت المداهمة التي وقعت في حي الكرمة بالقصرين فجر اليوم بعد يومين من مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين في هجوم لـ"متشددين" استعملوا فيه ألغاما وبنادق كلاشنيكوف وقذائف أر.بي.جي على منطقة محاذية لجبل سمامة بالقصرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "تم حجز سلاحي كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحزام ناسف وعدد من الرمانات (القنابل) اليدوية وسيف ودراجة نارية كان يستعملها أحد الإرهابيين الاثنين في التنقل بين القصرين والمناطق الجبلية المتاخمة لها".

وأضافت "الإرهابيان كان يخططان للقيام بعمليات إرهابية بالجهة (القصرين)".

وتحتمي كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة بجبال الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر ونفذت عدة هجمات استهدفت القوات في منطقة القصرين.

وتشن القوات المسلحة التونسية حملة واسعة لتعقب "المتشددين" الذين عادوا من القتال مع تنظيم الدولة في العراق وسوريا وليبيا المجاورة. ويقول مسؤولون إن حوالي 4000 تونسي غادروا للقتال ضمن "تنظيمات متطرفة" في الخارج.