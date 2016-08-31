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قبرص توقع اتفاقا مع مصر لنقل الغاز عبر خط أنابيب

31/8/2016

قبرص توقع اتفاقا مع مصر لنقل الغاز عبر خط أنابيب – أرشيف

وقعت قبرص اليوم الأربعاء اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب إلى مصر حالما يبدأ استخراجه من الاحتياطيات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

واكتشفت شركة نوبل الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر 2011.

وأبرم كونسورتيوم يضم شركة إيني الإيطالية وكوجاس الكورية عقدا مع قبرص للتنقيب في ثلاثة مواقع قبالة سواحل البلاد في حين تتمتع توتال الفرنسية بحقوق التنقيب في مواقع واحد.

ووقع اتفاق اليوم الأربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس.

وأبدت شركات إيني وتوتال وشتات أويل وإكسون موبيل وقطر للبترول وكيرن اهتمامها بجولة تراخيص ثلاثة امتيازات بحرية أخرى للنفط والغاز قبالة سواحل قبرص في أواخر يوليو/تموز.

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