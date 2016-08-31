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ضغوط لإجراء تحقيق بشأن مساعدات الأمم المتحدة لنظام الأسد

31/8/2016

ضغوط لإجراء تحقيق بشأن مساعدات الأمم المتحدة لنظام الأسد

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الأمم المتحدة تتعرض لضغوط شديدة لإجراء تحقيق مستقل بشأن صفقات برنامج المساعدات التي قُدمت للنظام السوري.

وتلفت الصحيفة إلى أن مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومحامين، ومنظماتٍ مثلَ هيومن رايتس ووتش، هم من بين أولئك الذين أثاروا مخاوفَ جدية ً حول الطريقة التي يبدو أن دمشق تُوجهُ فيها جهودَ الإغاثة وتستفيدُ من بعض هذه الصفقات.

وتنقل الغارديان عن سلمان شيخ، المتخصصِ في شؤون الشرق الأوسط والذي عَمِلَ لصالح الأمم المتحدة قولَه ُ إنه قد حان الوقتُ للأمين العام، بان غي مون، أن يتدخل.

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