شاهد: "500 بقرة" أكبر سرقة في تاريخ نيوزيلندا !

تمكّن لصوص في مدينة "أشبورتون" النيوزيلندية من سرقة حوالي 500 بقرة، فيما اعتبرته مصادر محلية وأمنية أكبر سرقة مواشي في تاريخ البلاد المعروفة بثروتها الحيوانية الضخمة.

وقال سكان محليون في المدينة التي تقع في الجزيرة الجنوبية، إنهم لم يسمعوا سابقاً عن سرقة مثل هذا الكم من المواشي في نيوزيلندا التي يعيش بها نحو 10 ملايين بقرة، مقابل عدد سكان أقل من نصف ذلك، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد وقيمة الثروة الحيوانية.

وقال صديق مقرب من صاحب القطيع المسروق، ويلي ليفيرينك، إن 500 بقرة حلوب سرقت من القطيع المكون من 1300 رأس، منذ آخر حصر له في الفترة بين أواخر يوليو/أيلول وأغسطس/آب، حيث كان موسم الشتاء ولم يتم حلب الأبقار.

وقال ليفيرينك إن كل رأس من الأبقار المسروقة تبلغ قيمتها 1500 دولار نيوزلندي أي ما يعادل 1090 دولار أمريكي، ويبلغ وزنها أكثر من نصف طن، ولم يتم اكتشاف السرقة إلا بعدما لوحظ قلة استهلاك الأعلاف على غير المعتاد.

وأضاف أن العدد المسروق يحتاج إلى 13 مقطورة شاحنة لنقلها، مما يعني أنها سرقت على دفعات، متعجباً من كيفية السرقة لاسيما وأن التجار لا يشترون سوى الأبقار المختومة بعلامات تدل على صحة الإجراءات.

ونبهت الشرطة النيوزلندية في المدينة على ضرورة فحص أسوار المزارع وعد الأوراق المالية بشكل منتظم، لمنع سرقة الماشية.