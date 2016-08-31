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شاهد: 20 ألف إسباني يتراشقون بـ 150 طنا من الطماطم

31/8/2016

تراشق حوالي 20 ألف إسباني في شوراع ضيقة بمدينة بونيول، اليوم الأربعاء 31 أغسطس/ آب، بنحو 150 ألف كليوغرام من الطماطم في مهرجان لا توماتينا السنوي.

وجرى تحميل نحو 150 ألف كيلوغرام (150 طنا) من الطماطم في شاحنات ونقلها إلى مدينة بونيول الإسبانية على بعد 38 كيلومترا غربي بلنسية، حيث يتراشق نحو 20 ألف مشارك الطماطم بالطماطم في شوارع ضيقة بالمدينة.

وغطى سكان المدينة واجهات المتاجر والمنازل لحمايتها من عصير الطماطم الأحمر حيث يتوقعون أن يتكدس آلاف الأشخاص وأن يرتدي بعضهم النظارات لوقاية أعينهم من الفاكهة الطائرة للمشاركة في المعركة الضخمة.

وقال بابلو بالميس وهو أحد سكان بونيول إن السكان ركبوا سواتر على متاجرهم ومنازلهم لحماية المتفرجين, وأضاف : "الشوارع ضيقة للغاية وهي بعرض نحو سبعة أو ثمانية أمتار.

وهناك نحو 20 ألف شخص وعندما تصل الشاحنة (التي تحمل الطماطم) يقف الناس على أحد طرفي الشارع مما يشكل ضغطا على الجدران. إذا لم تكن الأبواب وزجاج النوافذ قوية بما يكفي فإن هناك خطر أن تتحطم تحت وطأة الضغط."

ولد مهرجان توماتينا من رحم مناوشات عشوائية بين القرويين في عام 1945.

واجتذب الحدث الذي حُظر لفترة من الوقت خلال ذروة حكم الجنرال فرانثيسكو فرانكو حشودا دولية في السنوات الأخيرة.

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