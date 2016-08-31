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شاهد: طالبا هندسة في غزة يخترعان سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

30/8/2016

تمكن طالبان بكلية الهندسة بجامعة الأزهر في قطاع غزة بناء نموذج لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وقالا إنهما يأملان أن يؤدي اختراعهما إلى حل أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقال خالد البردويل وجمال الميقاتي، وكلاهما في الثالثة والعشرين من عمرهما، إنهما صمما السيارة لمواجهة الانقطاع المتكرر في الكهرباء في قطاع غزة.

وقال البردويل: "قررنا إننا نعمل سيارة لنحل أزمة الوقود وأزمة الكهربا"، مشيرا إلى أن سيارة الطاقة الشمسية تمثل حلا يعتمد على الطاقة الشمسية وهي طاقة نظيفة.

ويؤدي الانقطاع المتكرر في الكهرباء في قطاع غزة إلى تعطيل الحياة اليومية وإعاقة المشروعات، ما اضطر العديد من المتاجر إلى تقليل ساعات العمل لتوفير الكهرباء، بينما يضطر السكان إلى تعديل أنشطتهم الاجتماعية لتتوافق مع أوقات عمل الكهرباء.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن قطاع غزة يحصل حاليا على أقل من نصف حاجته من الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى اثني عشرة ساعة يوميا.

ورغم تمكن البردويل وميقاتي من تصميم السيارة فإنهم لا يمكنهم إيجاد قطع الغيار اللازمة لتصنيع السيارة في غزة.

وتفرض إسرائيل ومصر حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، وتحظر إسرائيل دخول العديد من المواد والأجهزة إلى داخل القطاع.

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