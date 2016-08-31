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شاهد: تمثال عار لترامب للبيع في مزاد علني

31/8/2016

عرضت دار مزادات أمريكية تمثالا عاريا عار للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب للبيع في مزاد وستذهب حصة من العائد إلى جماعة تدافع عن حقوق المهاجرين.

وقالت دار جوليان للمزادات اليوم الاربعاء إن التمثال الذي صمم بالحجم الطبيعي لترامب من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين 10 و20 آلاف دولار أمريكي في المزاد المقرر تنظيمه يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول في لوس أنجليس.

 والتمثال واحد من بين مجموعة من التماثيل ظهرت في أماكن عامة في نيويورك وأربع مدن أمريكية أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويظهر التمثال ذو اللون البرتقالي ترامب ببطن ضخمة وأصابع صغيرة.

وقالت دار جوليان إن غالبية التماثيل صودرت أو حُطمت من قبل السلطات المحلية ولم يعد متبقيا سوى هذا التمثال الموجود في لوس أنجليس.

وصنع التمثال نحاتون مجهولون. وستذهب حصة من عائد بيع التمثال إلى المنتدى الوطني للهجرة المدافع عن حقوق المهاجرين.

كان ترامب قد تعهد ببناء سياج بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع دخول المهاجرين وبترحيل ملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إذا ما تم انتخابه.

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