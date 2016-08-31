شاهد: القبض على كريس براون بعد مواجهة مع الشرطة

قالت الشرطة إن نجم البوب كريس براون اعتقل للاشتباه في ضلوعه في اعتداء بسلاح مميت يوم الثلاثاء بعد مواجهة طوال اليوم وتفتيش منزله في لوس أنجلوس بعدما اتصلت امرأة بشرطة النجدة.

ونفى براون (27 عاما) ارتكاب أي مخالفات في رسائل على موقع انستغرام قبل احتجازه، وقال إنه استيقظ ليجد الشرطة في الخارج وإنهم بحاجة إلى إذن لدخول المبنى في حي تارزانا في سان فرناندو فالي في لوس أنجلوس.

وقال اللفتنانت كريس راميريز من شرطة لوس أنجلوس للصحفيين أمام منزل براون إنه سيتم اعتقاله بسبب "اعتداء بسلاح مميت".

ورفض راميزيز توضيح الاتهامات الموجهة لبراون قائلا إن التحقيق لا يزال جاريا.

وكان موقع (تي.إم.زد) وصحيفة لوس أنجلوس تايمز قالا في وقت سابق إن براون صوب سلاحا ضد المرأة.

وظلت الشرطة التي استجابت للاستغاثة تحاصر المنزل لساعات قبل أن تحصل على إذن بتفتيشه حيث بدأت تفتيش المبنى المترامي الأطراف بعد الظهر.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمحامي براون للتعليق. وضلع براون في السابق في عدة حوادث عنف.