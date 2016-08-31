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شاهد: الإسبان يتراشقون بأطنان الطماطم في مهرجان "لاتوماتينا"

31/8/2016

في آخر أربعاء من شهر أغسطس/آب من كل عام ولمدة أسبوع، يحتفل عشرات الآلاف من الأسبان والسائحين في بلدة بيونول بمقاطعة بلنسية، بمهرجان "لاتوماتينو" العالمي للتراشق بالطماطم، ويتخلل الاحتفال حفلات موسيقية وعروض راقصة وألعاب نارية.

ويقدر حجم الطماطم المستخدمة في الحرب بأكثر من 150 طنا تزرع خصيصاً لهذا التقليد السنوي وعادة ما تكون ناضجة بزيادة وغير مناسبة للاستهلاك، وينصحُ المشاركون بارتداء نظارات وقفازات، مع التأكيد على ضرورة سحق حبة الطماطم قبل التراشق بها تفادياً للتسبب في أذى للمشاركين.

ويعود تاريخ الاحتفال لشهر أغسطس/آب 1945 عندما نشبت معركة بين الشباب المحليين وتراشقوا بشكل عفوي بالطماطم التي كانت تعرض بالمحلات في ميدان البلدة  أثناء أحد العروض ليتحول الأمر إلى مهرجان دوري فيما بعد، ويُعترف به رسمياً عام 1952.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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