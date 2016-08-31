شاهد: إشارة لاسلكية غريبة تثير الحديث عن كائنات فضائية

قال معهد سيتي، الثلاثاء، إن تلسكوباً روسياً التقط إشارة لاسلكية غريبة ربما لا تكون إرسالاً من حضارة أخرى خارج الأرض؛ لكن رواد فضاء في كاليفورنيا الأمريكية يلقون نظرة ثانية على أي حال.

وكانت مجموعة من رواد الفضاء الروس رصدوا العام الماضي ما بدت إشارة لاسلكية لا تحدث على نحو معتاد في الموقع العام لنظام نجمي يبعد 94 سنة ضوئية عن الأرض.

وذكر سيث شوستاك، المدير في معهد سيتي، أن نتائج المجموعة ظهرت بعدما أبلغ الباحث الإيطالي كلاوديو ماكوني الذي يرأس الأكاديمية الدولية للجنة الملاحة الفضائية المعنية بالبحث عن ذكاء خارج الأرض "سيتي"، زملاء له عن عرض سمعه عن الإشارة.

وقال شوستاك "لا أعتقد أننا نأخذها بجدية شديدة، الروس بحثوا في هذا الاتجاه 39 مرة وأفضل ما يمكننا قوله هو أنهم وجدوها مرة واحدة، وفي الأغلب الأعم أن الإشارة اللاسلكية سببها تشويش أرضي أو قمر صناعي وهو أمر شائع".

وأضاف أنه إذا اعتقد الروس أن لديهم إشارة جادة من كائن فضائي لكانوا كشفوا عنها على الأرجح مبكراً عن ذلك، لكنهم لم يقولوا أي شيء عنها منذ أكثر من عام، وإذا كانوا قد وجدوا إشارة لكانوا تأكدوا منها واتصلوا برواد فضاء آخرين للتحقق منها أيضاً.

وعلى الرغم من ذلك قضى رواد الفضاء في معهد سيتي الليلتين الماضيتين في استخدام مجموعة من أجهزة التلسكوب اللاسلكية في كاليفورنيا لدراسة النجم المشتبه بهم وهو (إتش.دي 164595) والذي لديه كوكب واحد معروف في المدار.

والكوكب في نحو حجم نبتون؛ لكنه يدور حول نجمه على نحو أقرب كثيراً من دوران عطارد حول الشمس، وقد يكون لدى (إتش.دي 164595) كواكب أخرى في المدار تكون في موقع مناسب لوجود مياه على سطحها وهو أمر يعتقد بأنه ضروري لوجود حياة.

غير أن شوستاك قال إن رواد الفضاء لم يرصدوا حتى الآن أي إشارات غير معتادة من النجم، وقال "علينا أن نكون حريصين للغاية ألا يعترينا الشك بشأن الإنذارات الكاذبة".

وتابع: "أيضاً من السهل أن نقول يا رجل إنها حالة تشويش أخرى’ لكن ذلك يجازف بعدم إيلاء الاهتمام في وقت ينبغي فيه فعل ذلك".