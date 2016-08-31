شاهد: أمريكية حامل في "أرنب" تشعل مواقع التواصل!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها سيدة أمريكية حامل للأشعة بالموجات فوق الصوتية للجنين في الأسبوع السابع من الحمل، حيث يبدو كما توضح الصورة وكأنها حامل في أرنب صغير!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت صورة أشعة "رديت"، جنينًا على شكل أرنب صغير بأذنين و4 أقدام، وعلقت السيدة التي تعيش في ولاية فلوريدا (33 عاماً) على الصورة "هذه صورة الموجات فوق الصوتية التي التقطت اليوم لجنيني وقد تبين أنني حامل في أرنب.. أعتقد أنه كان مضحكاً".

وانهالت مئات التعليقات الساخرة على الصورة التي جذبت بشدة رواد مواقع التواصل، لكن السيدة صرحت أيضاً بأنها فقدت جنينين في السابق وتتمنى أن يكون الجنين الحالي بخير ولا تفقده أيضاً.