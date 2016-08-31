بالصور والفيديو: إسرائيل تغلق إذاعة فلسطينية وتعتقل موظفيها

أغلق الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، محطة إذاعية واعتقل 5 إعلاميين بها في مدينة دورا في محافظة الخليل بالضفة الغربية بزعم التحريض، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن قوة من الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، قامت بإغلاق محطة السنابل الإذاعية في مدينة دورا على خلفية التحريض والتأييد للعمليات ضد أهداف إسرائيلية، على حد وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن الجيش صادر معدات البث الخاصة للمحطة الإذاعية، فيما اعتقل 5 من إعلاميي المحطة، وكان الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الماضية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي قراراً عسكرياً بإغلاق راديو السنابل لمدة 3 أشهر، وقام باعتقال مدير عام إذاعة السنابل أحمد سميح الدراويش وآخرين هم حامد النموره، نضال عمرو، محمد أكرم، منتصر نصار، وفرض عقوبة الاعتقال على كل من يقترب من المكان، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمدينة "دورا" حيث رشق الشبان الجنود بالحجارة واطلق الجنود قنابل الغاز والصوت صوبهم.

واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، أن عملية الإغلاق بمثابة "قرصنه ضد الإعلام الفلسطيني"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن ما قامت به قوات الاحتلال هو جزء من سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير ومحاولة لإسكات الصوت الفلسطيني المعارض للاحتلال، بحسب "رويترز".

ونشطت "إذاعة السنابل" في تغطية الأحداث الميدانية في مدينة دورا، من اقتحامات عسكرية ومواجهات وانتهاكات يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أهالي المدينة. ويأتي إغلاق الإذاعة بعد يوم واحد على إطلاقها حملة لإعادة بناء منزلي الأسيرين محمد أبريوش ورائد مسالمة، اللذين هدمهما الاحتلال مؤخراً، بحسب "قدس برس".

من جانبه، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن قرار إغلاق محطة راديو السنابل واعتقال العاملين فيها وتحويلهم للتحقيق. جاء ذلك في أعقاب بث المحطة لمواد تحريضية ضد إسرائيل تدعم استهداف مواطنين إسرائيليين.

وبث أحد المصورين على صفحته على يوتيوب فيديو للحظة مداهمة مقر المحطة الإذاعية وعملية الاعتقال والاشتباكات.