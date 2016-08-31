القضاء المصري يرفض إغلاق "فيسبوك" و"تويتر"

القضاء المصري يرفض غلق "فيس بوك" و"تويتر"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض دعوى قضائية تطالب بإغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل "انتهاك" لكل الحقوق، وفق مصدر قضائي.

وأضاف المصدر لوكالة الأناضول للأنباء، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة لنظر الطعون الإدارية) خلال 60 يومًا.

وبحسب صحيفة الدعوى المقامة من محام مصري يدعى محمد حامد سالم فإن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثورة يناير (كانون ثاني 2011) وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر".

وأكدت حيثيات الحكم أن الحق في المعرفة يرتبط ارتباطا وثيقًا بالحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف المحكمة في حيثيات حكمها أن "شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيًا وسياسيًا تأكيدًا على حقوقهم المقررة دستوريًا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظللها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقًا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق".

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، وكانا أحد العوامل في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.