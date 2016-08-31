إسرائيل تُقر بناء 250 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وحدات استيطانية بالضفة الغربية ـ أرشيف

أقرت لجنة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بناء أكثر من 250 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم، إن لجنة تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية (حكومية) صادقت بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على مشاريع بناء لحوالي 250 وحدة (شقة سكنية) استيطانية جديدة في مستوطنة " الكانا" في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أن اللجنة وافقت نهائياً على بناء بضع عشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي "بيت اريه" و"غفعات زئيف".

وأضاف "كما قررت اللجنة أيضاً إضفاء صبغة الشرعية على مئة وثمانين وحدة سكنية أخرى قائمة" في أماكن أخرى.

يُشار إلى أن قرارات اللجنة هذه تسبق مناقصات البناء.

وجاء القرار بعد يومين من توجيه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، انتقادات حادة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتطالب السلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الذي كان من أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام منذ أبريل/نيسان2014.