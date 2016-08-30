فيديو: فلسطيني بغزة يدخل في موجة بكاء لانقطاع راتبه

لم يتمالك محمد شحادة المواطن بقطاع غزة نفسه وهو يروى لكاميرا "الجزيرة مباشر" معاناته لاسترداد راتبه المقطوع منذ 9 سنوات.

ودخل شحادة في موجة بكاء شديدة في لقاء مع كاميرا الجزيرة مباشر مساء الاثنين، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرف راتبه.

شحادة المعتصم هو وأطفاله في حديقة عامة بقطاع غزة قال إنه توجه لمسؤولي السلطة الفلسطينية وكتلة فتح البرلمانية لحل مشكلته ولم يجبه أحد.

وأضاف :" أنا معتصم لليوم الثالث وسأظل حتى يعود راتبي واعتصمت في الشارع وأمام مقر عضو لجنة مركزية بحركة فتح وتم الاعتداء علىّ ".

وتابع :" أوجه رسالة إلى الرئيس محمود عباس .. هل ترضى أن ينام أطفالك في الشارع .. أنا عندي أطفال ولا أستطيع تدبير احتياجاتهم وأطالب بصرف راتبي منذ 9 سنوات فصغاري بحاجة للراتب".

شحادة وآخرون رواتبهم مقطوعة منذ سنوات بسبب تقارير كيدية -حسب قولهم- تُرفع من جهات مجهولة تفيد بأن هؤلاء يعملون مع حركة حماس والحكومة في غزة.