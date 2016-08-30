البث الحي
منوعات

فيديو: فلسطيني بغزة يدخل في موجة بكاء لانقطاع راتبه

29/8/2016

لم يتمالك محمد شحادة المواطن بقطاع غزة نفسه وهو يروى لكاميرا "الجزيرة مباشر" معاناته لاسترداد راتبه المقطوع منذ 9 سنوات.

ودخل شحادة في موجة بكاء شديدة في لقاء مع كاميرا الجزيرة مباشر مساء الاثنين، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرف راتبه.

شحادة المعتصم هو وأطفاله في حديقة عامة بقطاع غزة قال إنه توجه لمسؤولي السلطة الفلسطينية وكتلة فتح البرلمانية لحل مشكلته ولم يجبه أحد.

وأضاف :" أنا معتصم لليوم الثالث وسأظل حتى يعود راتبي واعتصمت في الشارع وأمام مقر عضو لجنة مركزية بحركة فتح وتم الاعتداء علىّ ".

وتابع :" أوجه رسالة إلى الرئيس محمود عباس .. هل ترضى أن ينام أطفالك في الشارع .. أنا عندي أطفال ولا أستطيع تدبير احتياجاتهم وأطالب بصرف راتبي منذ 9 سنوات فصغاري بحاجة للراتب".

شحادة وآخرون رواتبهم مقطوعة منذ سنوات بسبب تقارير كيدية -حسب قولهم- تُرفع من جهات مجهولة تفيد بأن هؤلاء يعملون مع حركة حماس والحكومة في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)