غرائب| لاعب كرة قدم يفقد حياته بسبب دعابة

اللاعب الإيطالي لوتشيانو ريتشيكوني ـ أرشيف

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ بعضها محفور في الذاكرة والآخر يتوارى خلف زحام الحياة .. موقع "الجزيرة مباشر" يفتش الذكريات ليستخرج في زاوية جديدة نوادر كرة القدم ضمن حلقات "حكايات الساحرة المستديرة".

الموت قضاء الله وقدره لا يمكن لأحد أن يعترض عليه أو يتنبأ بمصيره، لكن أن يكون الموت بسبب المزاح فهذا أمر غريب نوعا ما.

بطل حكايتنا اليوم هو اللاعب الإيطالي لوتشيانو ريتشيكوني الذي لقي مصيره بسبب مزحة !!

ولد لوتشيانو ريتشيكوني في الأول من ديسمبر عام 1948 في مدينة نيرفيانو الإيطالية، انضم لفريق بروباتريا أحد أندية الدرجة الثالثة(seria c ( في عام 1967 ولعب في صفوفه حتى عام 1969، ثم انتقل بعد ذلك لنادي فوجيا أحد أندية الدرجة الثانية (seriaB (ولعب في صفوفه في الفترة من عام 1969 حتى عام 1972 وصعد بهم من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، وأخيرا كان التحول في حياته عندما انتقل لصفوف لاتسيو في عام 1972 وحتى وفاته في عام 1977، وكان أحد أهم أسباب فوز لاتسيو بأول لقب في الدوري الإيطالي في موسم 1973/1974.

نعود لقصة وفاة لوتشيانو الغريبة والتي أحدثت ضجة في الأوساط الإيطالية حين ذاك، كان لوتشيانو ريتشيكوني محبا للمزاح بشكل كبير وفي يوم الثامن عشر من يناير عام 1977 ذهب لوتشيانو مع صديقيه في الفريق بيترو جيدين وفراتيكولي للتنزه في المدينة وفي أثناء جولتهم ذهبوا إلى أحد متاجر بيع المجوهرات لرغبة فراتيكولي في شراء بعض الحلي والمجوهرات لزوجته وعند دخولهم للمتجر قرر لوتشيانو المزاح مع صاحب المتجر حيث تظاهروا بأنهم لصوص جاءوا للسرقة وقام لوتشيانو بتغطية وجهه ووضع يده داخل معطفه للإيحاء لصاحب المتجر بأنه يحمل مسدسا وقام بدفع باب المتجر بقدمه وصاح بأعلى صوته "الكل يرفع يديه " فما كان من صاحب المحل برونو تابوكوني إلا أن يخرج مسدسه وصوبه نحو لوتشيانو وأطلق عليه النيران فأرداه قتيلا وسط ذهول زميله وصياح لوتشيانو إنها مجرد دعابة، إنها مجرد دعابة !

وعقب الحادثة تم إلقاء القبض على صاحب المتجر لكن تم إطلاق سراحه بحجة أنه كان في حالة دفاع عن النفس وكان قد سبق أن تعرض للسرقة والسطو المسلح بالفعل قبل ذلك.

مات لوتشيانو ريتشيكوني ودفع حياته ثمنا للمزاح إلا أن جماهير لاتسيو لم تنس لوتشيانو حتى يومنا هذا وتحرص في الثامن عشر من يناير من كل عام على إحياء ذكرى وفاة لوتشيانو أحد أبرز لاعبي لاتسيو على مر تاريخه.