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شاهد: ما وراء الكلاويس " من غير وضوء"

30/8/2016

بث الفنانان الساخران المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "من غير وضوء" على موقع الجزيرة مباشر.

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة بشكل ساخر ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، وخاصة ما تم تداوله عن أن وزارة الأوقاف تركت دفع فواتير المساجد للأهالي وليس على حساب الوزارة، لكن وزير الأوقاف أكد أن وزراته لم تتخلى عن أي مسجد كانت تدفع فواتيره.

المصدر : الجزيرة مباشر
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