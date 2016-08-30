شاهد: لحظة اندلاع حريق في ناطحة سحاب بـ "أبو ظبي"

اندلع حريق في ناطحة سحاب من 28 طابقا تحت الإنشاء في وسط أبو ظبي اليوم الثلاثاء (30 أغسطس/ آب) في أحدث حريق من خمسة حرائق اندلعت في أبراج الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي قدم دعما لوجستيا لقوات الدفاع المدني في مكافحتها الحريق.

وقال شهود إن دخانا أسود كثيفا تصاعد من الطوابق العشرين العليا في المبنى التجاري الذي أوشك العمل به على الانتهاء في أبو ظبي ويعمل رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر على إخماد النيران بعد ساعتين من اندلاعها.

وكان حريق ألحق أضرارا في وقت سابق من الشهر الجاري بأجزاء من مبنى متعدد الطوابق تحت الإنشاء في دبي. واندلع حريق في برج سلافة السكني المؤلف من 75 طابقا في دبي في منطقة دبي مارينا الراقية كما اندلع حريق عشية رأس السنة في فندق بدبي وفي فبراير شباط عام 2015 كان هناك حريق في برج سكني مؤلف من 79 طابقا في الإمارة نفسها.

وفي بعض هذه الحالات قال خبراء إن النيران ربما امتدت بسبب الكسوة الخارجية التي تستخدم للديكور أو للعزل. وراجعت الإمارات قوانين السلامة الخاصة بالمباني في عام 2013 للمطالبة بأن تكون الكسوة في جميع المباني الجديدة التي يزيد ارتفاعها على 15 مترا مقاومة للحرائق إلا أنه تم استثناء المباني القديمة.