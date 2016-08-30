شاهد: لاعب كرة قدم أمريكية يرفض الوقوف للسلام الوطني

رفض لاعب كرة القدم الأمريكية كولين كايبرنيك الوقوف للسلام الوطني الأمريكي قبل إحدى المباريات، وقال إنه أراد من هذا جذب الانتباه إلى ما وصفه بالظلم الحادث في الولايات المتحدة.

وقال كايبرنيك إن هذه الأوضاع "يجب أن تتغير".

وقال كايبرنيك في تصريحات لوسائل الإعلام: "أمريكا تمثل رمزا للحرية والتحرر والعدالة للجميع. وهذا لا يحدث الآن".

وأضاف أن هذه المظالم "تحدث في هذا البلد طوال سنوات، ولم تُعالَج على الإطلاق".

وأشار كايبرنيك بشكل خاص إلى ما وصفه بوحشية الشرطة في التعامل مع المواطنين.

وقارن كثير من المراقبين بين موقف كايبرنيك وموقف الملاكم محمد علي الذي رفض في ستينيات القرن العشرين المشاركة في حرب فيتنام، بسبب اعتباره إياها حربا ظالمة، وهو ما أدى وقتها إلى سحب لقب بطل العالم منه عام 1967.