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شاهد: كيف يعمل القلب الاصطناعي

30/8/2016

يلف القلب الاصطناعي هيكل بلاستيكي صلب يبلغ وزنه نحو 900 غرام وهو يعمل تماما كقلب الإنسان ببطينيه ونبضاته.

وتتضمن عملية زرعِ قلب اصطناعي استئصال القلب المريض من تحت الأذينين بهدف الحفاظ على شبكة الأوردة الدموية التي تغذي الأعضاء.
وتخاط وصلةٌ ملائمة حيويا مع الأذينين. أما القلب الاصطناعي الذي يضم تجويفي البطينين والصمامات الأربعة فيُشبَك في هذه الوصلة.
وينقسم تجويفا البطينين إلى قسمين، يفصل بين كل واحد منهما غشاءٌ حيويٌ مزدوجَ الوجه: الغشاء الأيسر مخصص للدم، ومصنوع من غلاف قلب بقري معالج لتجنب رفض الجسم له. أما الغشاء الأيمن المخصص للسائل التفعيلي والمضخات فمصنوع من البولي يوريثان.

بذلك، تبدأ نبضات القلب في عملية من مرحلتين:

في المرحلة الاولى تنقل المضختان الآليتان بالتعاقب سائلا موجودا في كيس. وعندما تفرغ الحجرة المائية الهيدروليكية يؤدي انسحاب الغشاء إلى امتصاص الدماء داخل البطين، وعندما تمتلئ يضخ الغشاء الحيوي الدم في الشرايين.

وبالإضافة إلى ذلك تضمن صمامات حيوية مسؤولة عن عملية الملء والإفراغ سير دفق الدم باتجاه واحد ليس إلا.
وتسمح بطارية خارجية موصولة بسلك عابر للجلد بتغذية القلب، ومدة استقلاليتها تتراوح بين خمس وست ساعات.
ويبلغ أمد حياة النماذج الحالية من القلب الصناعي خمس سنوات، أي ما يعادل مئتي وثلاثين مليون نبضة قلب.

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